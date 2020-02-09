Каир, , 16:35 — REGNUM Правоохранительные органы Египта арестовали правозащитника Патрика Джорджа Заки, открыто критиковавшего правительство президента страны Абдель-Фаттаха Ас-Сиси, об этом 9 февраля сообщает Associated Press.

По данным журналистов, мужчина был задержан в международном аэропорту Каира после возвращения из Италии. Его доставили в прокуратуру города Мансура, где он должен будет дать показания.

Задержание было произведено на основании ордера на арест, выданного прокуратурой. Заки обвиняется в распространении поддельных новостей, а также за призывы к протестным действиям.

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