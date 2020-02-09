Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM К складу с лакокрасочными и пиломатериалами на улице Врубовой в Ростове-на-Дону стянуты дополнительные силы. Пожар в помещении локализован на площади 200 кв. метров, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Пожар по повышенному рангу в настоящее время тушат 20 единиц техники и более 80 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в экстренные службы поступило 9 февраля около 13:20 мск.

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