Пекин, , 16:02 — REGNUM Ряд исследовательских центров зафиксировали повышенное выделение газообразного диоксида серы с окраин китайского мегаполиса Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Китайские власти хранят молчание, никакой информации об этом по официальным каналам нет.

Однако выделение газообразного диоксида серы существенно превышено в районе Уханя. Эксперты связывают это с сжиганием органических веществ.

Возможно речь может идти о массовом уничтожении животных, как домашних, так и диких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самом конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Китайские власти установили карантин, практически полностью заблокировав город.

На данный момент в Китае от коронавируса скончались 813 человек. Общее число зараженных — 37 288 человек.