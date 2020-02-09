Астрахань, , 16:00 — REGNUM Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Астрахани. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.

Авария произошла в ночь на 9 февраля в Кировском районе города, на перекрестке улиц Набережная 1-го Мая и Кирова. По предварительным данным, 18-летний водитель легкового автомобиля Opel Astra при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем Mazda 6. От удара при столкновении Opel Astra отбросило на бордюр, Mazda 6 вылетел на тротуар и врезался в дом.

В результате ДТП на месте скончался пассажир Opel Astra 2000 года рождения. Пострадали пять человек, в том числе водитель автомобиля Opel Astra — он получил черепно-мозговую травму и госпитализирован в состоянии комы. Травмы различной степени тяжести получили и 19-летний водитель Mazda 6, а также три его пассажира, парень 1999 года рождения, а также парень и девушка, оба 2000 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время начата процессуальная проверка по факту смертельного ДТП, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и четверых пострадавших в результате ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на Пашинском шоссе в Новосибирской области.

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