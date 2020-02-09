Кемерово, , 15:53 — REGNUM Три человека получили серьёзные травмы, ещё десять проходят обследование после ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом на автотрассе в Кемеровской области. Об этом 9 февраля сообщила журналистам пресс-служба в региональном отделении медицины катастроф.

В результате аварии на автотрассе Кемерово — Анжеро-Судженск погиб один человек, пострадали более десяти человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё десять человек доставлены в приёмное отделение травмпункта больницы в Анжеро-Судженске, где их осматривают медики. Общее число пострадавших уточняется.

Авария с участием пассажирского автобуса, в котором ехали 50 пассажиров, и грузовой фуры Isuzu произошла около 15:50 (11:50 мск) на 60-м км автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск в Яшкинском районе. В результате лобового столкновения автобуса и грузовика на месте погиб водитель фуры. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Автотранспортное предприятие, обслуживающее пассажирский рейс, направило на место происшествия резервный автобус, чтобы забрать пассажиров и доставить их в пункт назначения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. уточняется, что по данным метеорологов 9 февраля в Кемеровской области идёт мокрый снег с дождём, на дорогах региона сильная гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского автобуса в Кемеровской области.

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