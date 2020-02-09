Прага, , 15:32 — REGNUM Экскурсионный двухэтажный автобус, в котором ехали 70 детей, перевернулся на на северо-западе Чехии. Об этом 9 февраля сообщил журналистам представитель полиции республики Даниэл Витек.

Авария произошла возле города Лоуны в Устецком крае. Водитель автобуса по неустановленным пока причинам не справился с управлением, выехал за пределы автодороги, где автобус перевернулся.

В автобусе находились 70 детей, часть из них получили лёгкие ранения и ушибы, часть вообще не пострадала. Трое детей получили травмы средней степени тяжести.

На месте происшествия работает полиция, восемь медицинских расчётов и пожарные. Движение на трассе в районе ДТП перекрыто, полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в Кемеровской области, в результате которого погиб один человек.

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