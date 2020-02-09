Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM В столице Казахстана под тяжестью снега произошло частичное обрушение крыши стадиона «Астана Арена», сообщает 9 февраля со ссылкой на свидетельство очевидцев Sputnik Казахстан.

В время ЧП в здании стадиона проходила тренировка членов клуба бегунов.

Одна из свидетельниц происшествия по имени Джамиля сообщила, что ужасный грохот и треск раздался сразу после начала тренировки. «Прямо над нами стали падать куски крыши — стекло и металл летели в разные стороны», — рассказала очевидец ЧП, отметив, что так как все вовремя разбежались, то никто не пострадал.

Как сообщило местное СМИ, на ремонт ледового дворца «Алау» и спортивного комплекса «Астана Арена» необходимо порядка $1,3 млн. Стадион «Астана Арена» был построен в 2009 году и нуждается согласно санитарным нормам в капитальном ремонте, который должен проводиться раз в десять лет.