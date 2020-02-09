Кемерово, , 15:12 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Кемеровской области. Об этом 9 февраля сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

Лобовое столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло на 60-м километре автотрассы «Кемерово — Анжеро-Судженск». По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu не справившись с управлением совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом MAN, совершавшим рейс из Анжеро-Судженска в Кемерово.

В результате ДТП на месте погиб водитель грузового автомобиля, пострадали три пассажира автобуса. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, их состояние медики оценивают как тяжёлое. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о детской спортивной команде, попавшей в ДТП в Кемеровской области. В результате ДТП погиб один человек, пострадали семеро.

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