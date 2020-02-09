Усинск, Коми, , 14:36 — REGNUM Доследственную проверку начали следователи по факту жёсткой посадки авиалайнера Boeing-737 компании Utair в городе Усинске в Коми. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

По предварительным данным, авиаинцидент произошёл из-за поломки шасси при посадке в неблагоприятных метеоусловииях. Степень повреждения воздушного судна устанавливается. Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

Жёсткая посадка самолёта, выполнявшего авиарейс из аэропорта «Внуково» в Москве в Усинск произошла в аэропорту прибытия. На борту авиалайнера находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время самолёт авиакомпании Utair находится в пределах взлётно-посадочной полосы. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, последствия жёсткой посадки ликвидируются. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Аэропорт Усинска продолжает работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке самолёта Boeing-737 в аэропорту Усинска.

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