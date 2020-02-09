Киев, , 15:09 — REGNUM В результате конфликта, который произошел ранним утром (около 04:20, 05:20 мск) из-за русского языка, в столице Украины была сильно избита женщина, сообщает 9 февраля издание «Информатор».

На избитую и окровавленную женщину, которая сидела на лавочке возле дома по адресу улица Оноре де Бальзака, 32 в Киеве обратили внимание проходившие мимо мужчины, которые вызвали сотрудников скорой помощи и правоохранительных органов.

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться. Однако она сообщила, что причиной конфликта якобы послужило то, что она разговаривала на русском языке.

Прибывшие сотрудники медицинской службы сообщили, что женщине сломали нос и выбили зубы, ее госпитализировали лечебное учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины мужчине в ходе конфликта выстрелили в лицо.

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