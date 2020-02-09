Усинск, Коми, , 14:36 — REGNUM Эвакуация пассажиров при жёсткой посадке Boeing-737 в Усинске прошла в штатном режиме. Об этом 9 февраля сообщил со слов пассажира авиарейса Telegram-канал Mash.

Авиарейс №595, авиакомпании Utair совершавший перелёт из московского аэропорта «Внуково» в город Усинск в республике Коми, совершил жёсткую посадку в аэропорту прибытия. На борту самолёта находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как рассказал пассажир авиарейса, при посадке, когда самолёту оставалось около метра от взлётно-посадочной полосы, авиаборт из-за ветра резко повело вбок, шасси сломалось и самолёт приземлился на брюхо.

Самолёт протащило по обледеневшей ВПП, после чего его развернуло и он остановился. Со слов пассажира, у самолёта повредилось крыло и топливо пролилось на ВПП, но возгорания не произошло.

Пассажир отметил, что все службы и экипаж самолёта среагировали очень оперативно, эвакуация прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

В настоящее время авиаборт находится в пределах ВПП, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, к медикам за помощью обратилась только одна пассажирка с жалобой на боль в колене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной жёсткой посадки пассажирского авиалайнера в Усинске стали неблагоприятные метеоусловия.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предварительная причина жёсткой посадки самолёта Boeing-737 в Коми