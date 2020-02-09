Усинск, Коми, , 14:17 — REGNUM Плохие погодные условия названы в качестве предварительной причины жёсткой посадки самолёта Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Усинска в Коми. Об этом 9 февраля сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали пассажиры, при заходе самолёта на посадку был сильный ветер. Из-за ветра самолёт наклонило и у него оторвало шасси. Самолёту пришлось совершить жёсткую посадку на брюхо.

Сев на брюхо, самолёт проскользил по обледеневшей взлётно-посадочной полосе, затем его развернуло на 90 градусов и он остановился, уткнувшись носом в сугроб.

По словам одного из пассажиров, у авиалайнера повредилось крыло и произошёл разлив топлива. На борту самолёта находились 94 человека, пострадавших в результате инцидента нет, пассажиры смогли покинуть воздушное судно по надувному трапу самостоятельно .

Ранее ИА REGNUM сообщало об одной пострадавшей в результате жёсткой посадки самолёта Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Усинска.

Читайте ранее в этом сюжете: При жёсткой посадке Boeing-737 в Усинске пострадала женщина