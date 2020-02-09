Усинск, Коми, , 13:58 — REGNUM Женщина пострадала при жёсткой посадке самолёта Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту города Усинска в Коми. Об этом 9 февраля сообщает портал «Комиинформ».

Самолёт совершал авиаперелёт из Москвы в Усинск с 94 пассажирами на борту. При жёсткой посадке в аэропорту назначения пострадала одна женщина. Она обратилась к медикам самостоятельно с жалобой на боль в колене.

По предварительным данным, при посадке у самолёта возникли проблемы с шасси, авиалайнер сел на брюхо, его развернуло на 90 градусов, и он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Пассажиры покинули авиаборт самостоятельно по надувному трапу. В целях ликвидации последствий ЧП аэропорт Усинска временно приостановил работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке пассажирского самолёта Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр» в аэропорту города Усинска.

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