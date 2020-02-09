Усинск, Коми, , 13:58 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing-737 совершил жёсткую посадку в городе Усинске в республике Коми. Об этом 9 февраля сообщает портал «Усинск-онлайн».

Самолёт авиакомпании «Ютейр» совершал авиарейс из Москвы в Усинск. На борту авиалайнера, по предварительным данным, находится 94 пассажира.

Авиаборт при посадке в аэропорту прибытия приземлился на брюхо, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.

По предварительным данным, пассажиры покинули салон авиалайнера самостоятельно, по надувным трапам, никто не пострадал. Помощь медиков понадобилась одному человеку. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. Возгорания авиалайнера не произошло.

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