Усинск, Коми, 9 февраля 2020, 13:37 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщают местные СМИ.
Boeing-737 приземлился прямо на брюхо. На его борту находились 94 человека — пассажиры и члены экипажа.
По предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за проблем с шасси у самолета.
В результате жесткой посадки пострадала одна женщина — у нее травма колена.
Пассажиры и экипаж были эвакуированы по надувным трапам.