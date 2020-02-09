Киев, , 13:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины сообщили, что ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом 2019-nCoV по состоянию на 9 февраля не зафиксировано. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой украинского Минздрава.

«На Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавируса не зафиксировано», — отметили в министерстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая ранее анонсировала появление на Украине тест-систем для диагностики нового коронавируса. На Украине также заявляли о временном прекращении авиасообщения с Китаем в связи со вспышкой заболевания коронавирусом.

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