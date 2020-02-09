Бангкок, , 13:34 — REGNUM Как минимум 30 человек погибли, ещё 58 получили ранения в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Корат на северо-востоке Таиланда. Об этом 9 февраля сообщает Таиландское информационное агентство.

По информации агенства, полученной от представителей больницы имени Махарата в городе Корат, где произошло ЧП, число погибших на данный момент составляет 30 человек, число пострадавших — 58 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным премьер-министра королевства Таиланд Прают Чан-Оча, количество погибших в результате стрельбы в городе Корат составило 27 человек, включая самого стрелка, количество пострадавших составляет 57 человек, из них госпитализировано 32 человек.

Напомним, 8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда убил своего командира и двух сослуживцев и, угнав автомобиль и захватив оружие и боеприпасы, подъехал к зданию торгового центра в городе Корат и открыл стрельбу, предварительно захватив заложников. Преступник был ликвидирован в 05:00 (09:00 мск) 9 февраля.

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