Тегеран, , 13:03 — REGNUM Исламская Республика Иран смогла отразить «самую масштабную» кибератаку, целью которой было создание неполадок в работе интернета в стране. Об этом сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи.

«Хакеры-наемники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории», — сообщил замминистра на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В эфире телеканала IRINN Фатахи сообщил, что кибератака носила организованный характер и была беспрецедентной по своим масштабам. При этом сейчас началась вторая волна кибератаки.

«Эти атаки продолжаются, началась вторая волна. Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом», — сказал он.