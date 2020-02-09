Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома произошло в Нур-Султане из-за снежной массы, которая скопилась на крыше многоквартирного дома, сообщает 9 февраля inAstana. kz со ссылкой на сообщение департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

Сообщение о частичном обрушении кровли в жилом комплексе «Коктал-1» поступило в службу по чрезвычайным ситуациям 7 февраля. Обвал крыши двухэтажного 16-квартирного дома произошел на площади 60 квадратных метров при общей площади кровли 768 квадратных метров.

Сотрудники департамента, прибывшие на место ЧП, оперативно расчистили кровлю дома и тротуар от снега. В частности, с кровли жилого дома было счищено 288 кубических метров снега.