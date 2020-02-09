Тбилиси, , 12:49 — REGNUM На Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена 9 февраля утром случился пожар, из-за чего движение поездов по этой ветке было временно приостановлено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации службы по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, на станции метро «Делиси» загорелась шпала, что привело к небольшому задымлению. Вероятной причиной случившегося называется короткое замыкание. Соответственно, было принято решение о приостановке движения, отключении электроэнергии и эвакуации пассажиров со станции. Часть пассажиров в момент остановки метро находилась в поездах, и им пришлось ожидать в тоннеле около 20 минут.

Пожар был вскоре потушен, неисправность устранена и движение восстановлено. В результате инцидента никто не пострадал.

Это не первый случай пожара в Тбилисском метрополитене. Ранее загорелась проводка на подъезде к станции метро «Гоциридзе». Отдельные инциденты случались и на других участках обеих линий. Отметим, что мэрия Тбилиси с лета прошлого года проводит в метрополитене реабилитационные работы, которые обещает закончить в июле текущего года. На реабилитацию электропроводки и вентиляционных систем метрополитена Азиатский банк развития выделил Тбилиси $15 млн. Из-за этих работ метрополитен работает в ограниченном режиме и закрывается в 23:00 часов ночи вместо 24:00 часов.