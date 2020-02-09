Бангкок, , 12:53 — REGNUM Оперативный центр создали власти Таиланда для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в торговом центре в городе Корат. Об этом 9 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Издание сообщает, что, по словам министра юстиции Сомсака Тхепсутхина, оперативный центр создан в здании регионального отделения Минюста на третьем этаже. Глава минюста пояснил, что в результате стрельбы погибли и пострадали множество людей и сейчас их семьи нуждаются в помощи.

В ведомстве пояснили, что свяжутся со всеми родными и близкими жертв и пострадавших в результате перестрелки в Корате для предоставления им помощи, как это предусматривает закон о компенсации потерпевшим при уголовных делах. Размер возможной выплаты не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным премьер-министра Таиланда, при стрельбе в торговом центре «Терминал-21» в Корате погибли 27 человек, включая самого стрелявшего, пострадали 57 человек, из них 32 пострадавших были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Таиланда прокомментировал ситуацию со стрелявшим военным