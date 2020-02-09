Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM Первопричиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди.

Напомним, что из-за бытового конфликта на Кордайском районе Джамбульской области на юге Казахстана в поселке Масанчи и близлежащих селениях произошли массовые беспорядки. Конфликт разгорелся между дунганами и казахами. Дело дошло до стрельбы и поджогов.

На данный момент известно о 10 погибших и 50 пострадавших. Задержаны были почти 50 участников беспорядков. Были сожжены 25 частных домов и 31 коммерческий объект, а также 41 автомобиль.

При этом в социальных сетях данный инцидент пытались представить как межэтнический конфликт.

Власти не сразу проинформировали о первопричине беспорядков. Теперь Калайчиди рассказал в чем дело.

«Дорожный конфликт: одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу… Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — рассказал замминистра.

Он добавил, что информация о конфликте попала в социальные сети и начала распространятся, что и спровоцировало массовые беспорядки.

«Там появились рассылки в соцсетях. Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась», — отметил он.