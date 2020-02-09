Париж, , 11:59 — REGNUM «Оранжевый», предпоследний, уровень опасности объявлен в связи с приближением урагана «Сиара» в 35 департаментах на севере Франции. Об этом 9 февраля сообщила французская метеорологическая служба Meteo France на сайте ведомства.

По информации Meteo France, в результате воздействия урагана могут наблюдаться наводнения на побережье департаментов Сомма, Приморская Сена, Манш, Финистер, Морбиан и Атлантическая Луара.

Штормовой ветер и волны будут наблюдаться на западном побережье Нормандии. Ожидается, что к вечеру 9 февраля скорость отдельных порывов ветра в расположенных рядом с океаном северо-западных департаментах достигнет 30−39 м/с. В горах департамента Вогезы ожидается усиление ветра до 44 м/с. Синоптики предупреждают об опасности падения деревьев.

Предупреждение о погодной опасности будет действовать до 10 февраля.

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