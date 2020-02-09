Нур-Султан, , 11:33 — REGNUM Дорожный конфликт стал причиной массовых беспорядков в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом 9 февраля сообщил журналистам во время брифинга заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Как пояснил министр, первопричиной массовой драки стал дорожный конфликт, произошедший 5 февраля. По словам Калайчиди «кто-то кому-то не уступил дорогу», словесная перепалка перешла в драку.

Далее ситуация обострилась из-за провокаторов, сделавших рассылку в социальных сетях. Часть молодёжи, не задумываясь о последствиях, поддалась на провокацию и приехала в Кордайский район выяснять отношения. Некоторые из приехавших были вооружены огнестрельным оружием.

Глава МВД отметил, что провокаторов нашли и в других районах Жамбылской области и отметил, что среди них были и граждане зрелого возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, ситуация в районе, где произошла массовая драка с жертвами и пострадавшими, стабилизирована. Сотрудники госорганов, допустившие ЧП и виновники, спровоцировавшие конфликт, будут наказаны.

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