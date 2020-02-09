Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Восемь человек находятся в реанимационных отделениях больниц с ранениями, полученными в ходе массовых беспорядков в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом 9 февраля сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения республики Лязат Актаева во время брифинга в Нур-Султане.

По данным Актаевой, стабильно тяжёлое состояние сохраняется у 30 пациентов, в крайне тяжёлом состоянии находятся восемь человек. На сегодняшний день в реанимационных отделениях находятся восемь пострадавших.

Всего за медицинской помощью после ЧП обратились 165 человек, из них 140 человек — в больницы Казахстана, еще 25 — в больницы Киргизии. 115 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, госпитализировано в Казахстане было 40 человек, в Киргии — десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате массовой драки, произошедшей в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. В результате беспорядков госпитализированы 40 человек, задержаны около 50 человек. По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт.

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