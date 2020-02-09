Пекин, , 10:55 — REGNUM Власти США приостановили выдачу виз в Китайской Народной Республике из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила пресс-служба посольства США в Пекине.

«С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено», — сказано в сообщении.

Такая мера предпринята из-за того, что в связи с распространением коронавируса в Китае. большая часть сотрудников американской дипломатической миссии была эвакуирована из этой страны.

Напомним, что власти США ввели ограничения для американских граждан и полный запрет на въезд для иностранцев, которые посещали Китай за последние 14 дней со 2 февраля. Связано это с коронавирусной инфекцией.