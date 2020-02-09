Бангкок, , 10:51 — REGNUM Ситуацию с обстрелов военнослужащим граждан в Таиланде прокомментировал премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Об этом 9 февраля сообщает агентство Reuters.

По данным премьера, основным мотивом военнослужащего, толкнувшим его на преступление, был конфликт из-за сделки с продажей дома, в результате которой он чувствовал себя обманутым. Противоречия у военного возникли с родственником командира, которого он застрелил одним из первых.

Также премьер-министр сообщил уточнённые данные по раненым и погибшим в результате стрельбы. По последней информации, 27 человек погибли, включая самого стрелка, ещё 57 человек получили ранения, из них 25 уже выписаны, 32 находятся в больнице.

Как заявил Прают Чан-Оча, инцидент такого рода должен стать последним в Таиланде. Премьер выразил благодарность всем людям, откликнувшимся на просьбу сдать кровь для пострадавших и отметил, что расследование произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мотивах военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Корат в Таиланде.

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