Порт-Морсби, , 10:09 — REGNUM У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло у берегов острова Новая Британия в Папуа — Новой Гвинеи. Подземные толчки были зафиксированы в 6:04 по времени UTC в 122 километрах к югу от города Кокопо. Очаг землетрясения находился на глубине 31,3 километра.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Стоит отметить, что землетрясения в этом регионе не редкость. Дело в том, что Папуа — Новая Гвинея находятся в районе Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома с очень высокой сейсмической активностью.