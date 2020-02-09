Горловка, ДНР, , 10:10 — REGNUM Украинские боевики трижды за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, сообщает 9 февраля пресс-служба представительства республики в совместном центре по контролю и координации.

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Саханка и район шахты «6/7» в Горловке.

В ходе обстрелов украинские боевики выпустили 15 мин из миномета калибра 82 мм, а также выпустили одну гранату из гранатомета РПГ/СПГ. Кроме того, ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

На данный момент не было зафиксировано жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики пять боевых припасов.

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Отметим также, что по информации, предоставленной разведкой Народной Милиции Донецкой Народной Республики, за предыдущие сутки двое украинских боевиков 128-й бригады ВСУ погибли при проведении инженерных работ в районе населенного пункта Гранитное. Сдетонировавшее взрывное устройство стало причиной получения украинскими силовиками травм не совместимых с жизнью.