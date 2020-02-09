Пекин, , 10:02 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китайской Народной Республике достигло 812 человек. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщают власти Китая.

Общее число подтвержденных случаев заражения составило 37 252 человека. Ещё 28 942 находятся под подозрением. Состояние 6188 человек оценивается как тяжелое.

Скончались 812 человек, выздороветь смогли 2731.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса 2019-nCoV была зарегистрирована в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года.

Новый коронавирус было распространился, и сейчас заболевшие есть во всех регионах Китая. Также есть зараженные и в других странах мира.

Власти Китая приняли беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Транспортное сообщение в стране существенно ограничено. Населению предписано использовать медицинские маски под угрозой штрафа. Заболевших принудительно госпитализируют. Проводятся масштабные дезинфекционные работы.

Специфического лечения данного коронавируса пока не разработано.