Кабул, , 09:32 — REGNUM Двое военнослужащих США погибли, ещё шестеро получили ранения в результате перестрелки в афганской провинции Нангархар. Об этом 9 февраля заявил журналистам официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт.

Как пояснил Леггетт, человек в форме афганской армии открыл стрельбу из пулемёта по объединённым силам США и Афганистана. Мотив и причины атаки в настоящее время неизвестны, идёт сбор информации, ведётся расследование.

В результате перестрелки, произошедшей 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар погибли двое военнослужащих США, ещё шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказана первая помощь на американской военной базе.

Уточняется, что провинция Шерзад — местность, где действуют группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте со стрельбой в Афганистане, в результате которого погибли афганские и американские военнослужащие.

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