Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:26 — REGNUM Школа в ямальском городе Ноябрьске, где учится госпитализированная с подозрением на коронавирус девочка, закрыта на карантин на 14 дней. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Учащихся школы № 8 перевели на дистанционное обучение 5 февраля 2020 года. Помимо этого, в городе Ноябрьске отмечается повышение эпидемического порога по острым респираторным заболеваниям и гриппу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, диагноз у госпитализированной школьницы на данный момент уточняется.

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