Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:07 — REGNUM На Ямале в связи с профилактикой заболевания коронавирусом наблюдается 14 человек, приехавших недавно из Китая. Срок карантина традиционно составляет 14 дней, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Состояние школьницы, госпитализированной 4 февраля в ямальском городе Ноябрьске с подозрением на коронавирус, удовлетворительное.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по ЯНАО отмечают, что коронавирус по симптомам похож на респираторное заболевание и грипп. Это затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле.

Школьница из Ноябрьска обследована на респираторные вирусы. Её анализы для исследования на коронавирус направлены в Тюмень и Новосибирск.

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