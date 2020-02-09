Нур-Султан, , 09:17 — REGNUM Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24».

По данным телеканала, скончался ещё один пострадавший в результате массовой драки в Кордайском районе. Таким образом, общее число погибших на данный момент составляет десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек, травмы различной степени тяжести получили около 40 человек. Двое пострадавших в тяжёлом состоянии были доставлены в Алма-Ату военной авиацией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в районе, где произошло ЧП стабилизирована, все, спровоцировавшие драку будут привлечены к ответственности, пострадавшим будет оказана помощь. Расследование ситуации находится под личным контролем генерального прокурора страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана: ситуация в районе массовой драки стабилизирована