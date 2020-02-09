Бангкок, , 08:52 — REGNUM Военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома. Об этом 9 февраля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Данную информацию AFP приводит со ссылкой на премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча.

По последним данным, жертвами стрелявшего стали 27 человек, число пострадавших возросло до 63 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащий сбежал из части, предварительно убив своего командира и ещё двух сослуживцев, а также угнав машину. Он добрался до торгового центра, где взял заложников и вёл стрельбу по посетителям, при этом он вёл стрим происходящего в соцсетях и выкладывал селфи.

В настоящее время стрелок уничтожен.

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