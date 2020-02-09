Киев, , 08:54 — REGNUM На Украине представителями организации по техническому обслуживанию пассажирских самолетов и одной из авиационных компаний в аэропортах города Одессы и Киева подделывались документы по ремонту авиалайнеров, сообщает 8 февраля пресс-служба службы безопасности Украины.

Работники украинской авиационной компании и представители организации по техническому обслуживанию сфальсифицировали документы по проведению ремонтных работ.

«Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению внештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами», — сообщили в СБУ.

Решением суда признано виновным чиновника авиационного предприятия, который отвечал за техническое обслуживание. Авиационной компании в данный момент отменены разрешения совершать авиационные пассажирские перевозки. Воздушным суднам отменили сертификаты летной принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове чиновника подозревают в расхищении 2 млн гривен при ремонте дорог.

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