Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Стабилизирована чрезвычайная ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, где возникла массовая драка с жертвами и пострадавшими. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаевнаписал на своей странице в Twitter.

«Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны», — написал глава государства.

Также он отметил, что спровоцировавшие драку будут привлечены к ответственности, а «пострадавшим будет оказана помощь».

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM в результате беспорядков в Кордайском районе умерли восемь человек, получили травмы разной степени тяжести 40 человек.

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