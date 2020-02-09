Бангкок, , 07:49 — REGNUM Число пострадавших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 63 человек, погибших — 25 человек. Об этом пишет Bangkok Post.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля. военнослужащих тайских вооруженных сил убил своего командира и двух сослуживцев, а затем отправился в торговый центр в городе Накхонратчасима, где открыл стрельбу по посетителям, а также взял заложников.

Полицейский спецназ блокировал здание — злоумышленник вступил в перестрелку с силовиками.

ПО заявлению министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула нападавший был ликвидирован.