Кейптаун, , 07:03 — REGNUM Необычный случай произошел в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Самец павиана «усыновил» детеныша львенка и прыгал с ним с ветки на ветку, сообщает 8 февраля CBS News.

По словам сотрудника парка Курта Шульца, он стал свидетелем необычайного оживления в стаде бабуинов утром субботы, 1 февраля. Оказалось, что обезьяны обнаружили львенка в районе с гранитными валунами, где хищники часто прячут своих детенышей.

Вероятно львенок мог пострадать, когда бабуины боролись за него, подозревает Шульц.

В то время когда основная часть стаи успокоилась, один из самцов павианов забрал детеныша и стал прыгать с ним по деревьям. Обезьяна ухаживала за львенком и относилась к нему очень бережно. Однако шансы на его выживание ничтожны, считает сотрудник.

«Я не вижу шансов на выживание этого бедного детеныша, — заявил Шульц. — Отряд бабуинов был велик, и лев не смог бы вернуть детенышей. Природа жестока в большинстве случаев, и выживание молодого детеныша хищника затруднительно».

По словам сотрудника парка, львенок будет представлять угрозу для бабуинов, когда станет старше.

«Я был свидетелем того, как бабуины злобно убивали детенышей леопарда, и слышал, как бабуины убивали детенышей льва», — рассказал Шульц.

Ну, а пока в сети появляются трогательные фотографии обезьяны и маленького хищника.