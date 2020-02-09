Бангкок, , 06:18 — REGNUM Число пострадавших от стрельбы в ТЦ и на улицах Накхонратчасима (Корат), что на северо-востоке Таиланда, составило 63 человека. Об этом сообщается в бюллетене министерства здравоохранения страны, озвученного в эфире государственного телеканала Thai PBS.

«В настоящее время в больницы города Накхонратчасима доставлены 63 человека», — говорится в сообщении.

Жертвами боевика стали не менее 25 человек.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, полиция Таиланда ликвидировала сбежавшего из военной базы солдата, открывшего пулеметный огонь по посетителям торгового центра и прохожим города.

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