Сингапур, , 05:56 — REGNUM Второй борт с эвакуированными гражданами Сингапура вылетел из пораженной коронавирусом Ухани. Об этом заявили в МИД Сингапура.

В сообщении МИД Сингапура говорится, что эвакуированные граждане пройдут медицинское обследование.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, авиарейсом из Ухани эвакуированы более 200 человек, среди которых находятся сотрудники МИД Великобритании, граждане страны, а также граждане других стран.

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