Бангкок, , 05:42 — REGNUM Сбежавший из военной части в Таиланде солдат расстреливал мирных граждан пулеметными очередями и транслировал видео на своей странице в сети Facebook, сообщает 9 февраля Bangkok Post со ссылкой на сообщения полиции.

Сообщается, что военнослужащий около 15:30 по местному времени застрелил своего командира и двух сослуживцев, после чего, похитив оружие и боеприпасы, покинул военных лагерь Суратхампитхак на автомобиле.

По дороге к торговому центру злоумышленник расстреливал людей на улице. Выйдя у здания магазина около 18:00, он продолжил стрельбу на стоянке, а затем и в самом ТЦ.

Видео убийств военнослужащий транслировал на Facebook Live, пока его страница не была закрыта.

«Стрелок использовал пулемет и застрелил ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли», — заявил представитель полиции полковник Кришна Паттаначароен.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима достигло 25 человек.

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