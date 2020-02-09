Бангкок, , 05:12 — REGNUM Полиция обнаружила тела еще четверых жертв таиландского стрелка на одном из этажей торгового центра. Общее число погибших достигло 25 человек, сообщает 9 февраля Bangkok Post со ссылкой на сообщения полиции.

Ранее местные СМИ опубликовали видеозаписи с камер видеонаблюдения торгового центра. На кадрах видно, как злоумышленник выходит из машины и стреляет по людям очередями из автомата. Посетили разбегались и прятались за автомобилями. Преступник также выстрелил по газовому балону, в результате чего произошел взрыв, и в части здания начался пожар.

К месту происшествия прибыли войска спецназа, командование полиции Бангкока прибыло на вертолете. Правоохранители доставили к торговому центру мать стрелка, надеясь, что женщина сможет убить сына сдаться.

Полицейские обратились к гражданам с просьбой прекратить выкладывать в социальные сети видео записи из торгового центра, так как это дает преступнику дополнительную информацию о действиях полиции и военных. С аналогичной просьбой военные обратились к СМИ.