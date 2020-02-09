Пекин, , 04:06 — REGNUM Число умерших от заражения новым коронавирусом в провинции Китая Хубэй увеличилось до 780. Передаёт телеканал CGTN на своей странице в Twitter.

Количество инфицированных в провинции на данный момент составило 27 100 человек. Сообщается, что зарегистрировано 81 новых случаев смерти.

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, в КНР от коронавируса в китайской провинции Хубэй умерли 699 человек

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