Дамаск, , 02:22 — REGNUM Две группы правительственных войск САР из Идлиба и Алеппо объединились в районе Телль-Исс на стратегически важной автостраде. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Силы САР зачистили боевиков в 16 населённых пунктах к северу от города Саракиб.

Сообщается, что этот успех даст возможность ВС САР установить контроль над стратегически важной автострадой Алеппо — Дамаск.

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, переговоры между представителями Турции и России шли не менее трех часов в закрытом режиме. Обсуждалась обстановка в Идлибе.

В этот же день Иран заявил о готовности к роли посредника в разрешении противоречий между Турцией и Сирией.

Накануне глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган дал Дамаску время до конца февраля отвести войска от турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе. ВС Турции перебросили к сирийской границе порядка 300 единиц бронетехники и грузовых автомобилей.

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