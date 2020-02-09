Бангкок, , 01:28 — REGNUM В СМИ сообщили о том, что военному открывшему стрельбу на стоянке торгового центра в городе Накхонратчасима, удалось скрыться, убив одного спецназовца. Об этом сообщает местная ежедневная газета Thai Rath.

На данный момент информацию журналистов о гибели спецназовца не подтвердило командование.

«Когда он (стрелок) покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа» — сообщает издание.

Также сообщается, что в перестрелке с преступником один боец получил ранение.

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM в результате стрельбы в ТЦ погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

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