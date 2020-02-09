Каир, , 00:30 — REGNUM При крушении египетской рыбацкой лодки в Красном море погибли три человека, сообщает министерство иностранных дел Египта.

Как стало известно, шесть египетских рыбаков потерпели крушение на лодке в Красном море в районе города Джидда. Три человека погибли, еще трех удалось спасти. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, ранее 5 февраля рыболовецкое судно потерпело крушение в Красном море в результате взрыва морской мины, оставленной, предположительно, йеменскими хуситами.