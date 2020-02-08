Бангкок, , 23:48 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Таиланда эвакуировали последнюю группу людей, находящихся в торговом центре города Накхонратчасима (Корат), где ранее вооруженный солдат открыл огонь по посетителям магазина и удерживал заложников. Об этом 8 февраля сообщает газета Khaosod.

Отмечается, спецоперацию по освобождению людей проводили сотрудники полиции совместно с военными. В общей сложности из здания были выведены порядка тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к торговому центру Накхонратчасимы (Кората) выехали вице-премьер, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, заместитель комиссара полиции Сучарт Тхирасават и другие официальные лица.

Напомним, 8 февраля в торговом центре тайского города Накхонратчасима (Корат) вооруженный злоумышленник открыл огонь по посетителям магазина. По предварительным данным, число убитых при стрельбе в торговом центре составляет 20 человек, количество раненых — 31, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.

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