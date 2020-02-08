Бангкок, , 23:24 — REGNUM Вице-премьер, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, заместитель комиссара полиции Сучарт Тхирасават и другие официальные лица выехали к торговому центру, где вооруженный злоумышленник удерживал заложников. Об этом 8 февраля сообщает Khaosod.

Журналисты издания отмечают, что спецслужбами произведен осмотр всех этажей торгового комплекса, также сотрудники правоохранительных органов эвакуировали последнюю группу людей, остававшихся до этого момента в здании центра.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащего, который 8 февраля устроил стрельбу в торговом центре (ТЦ) города Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, обнаружить пока не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в Таиланде: злоумышленника обнаружить пока не удалось