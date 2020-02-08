Пермь, , 23:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Пермского края инициировало проверку по факту появившейся в интернете информации об анестезиологе, который якобы отключает ветеранов от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 8 февраля сообщила глава ведомства Оксана Мелехова на своей странице в Instagram.

«В настоящее время специалисты Минздрава Пермского края и администрация учреждения проводят служебное расследование, создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов. До окончания проверки, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что аналогичная информация, которая была распространена ранее в Кировской области, оказалась ложной.

Напомним, на интернет-ресурсе «Двач» была опубликована заметка анонимного пользователя о том, что он, будучи врачом-анестезиологом одного из пермских медицинских учреждений, якобы отключает от аппаратов ИВЛ пациентов больницы. При этом автор публикации подчеркнул, что ему приносит наслаждение наблюдать за тем, как пациенты умирают.

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